Dev maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda deneyimli futbolcu Arda Turan kadroda yer almadı.
10 Mart Perşembe günü saat 23.00'de Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netleşti.
ARDA TURAN KADRODA YOK
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Camp Nou'da kritik bir mücadeleye çıkacak Galatasaray'ın İspanya kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın kamp kadrosuna alınmaması dikkat çekti.
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