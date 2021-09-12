Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçı nefes kesti. Sarı-kırmızılılar karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen bordo-mavililer rakibini yakalamasını bildi ve maçı 2-2 beraberlikle bitirdi.

EMRE KILINÇ'TAN DUBLE

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Galatasaray'ın gollerini 20. ve 33. dakikada Emre Kılınç attı. Trabzonspor'a eşitliği getiren goller ise 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme'den geldi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E TEPKİ

Galatasaray'ın attığı 2. golün başlangıcında topu kaptıran isim olan Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı tarafından 39. dakikada oyundan alındı. Genç futbolcu kenara gelirken tribünlerden tepki yükseldi. Yedek kulübesine oturan Abdülkadir, tepkiler sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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