Dev derbiye yapılan atama Rıdvan Dilmen'i çılgına çevirdi: Günah, başka hakem mi yoktu
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacağı mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dev derbiye ilişkin açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, Meler'in salı günü de Şampiyonlar Ligi maçı yöneteceğini belirterek "Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerimizin bu büyük maçını yönetecek başka hakem mi yoktu! Halil Umut Meler'i neden teri soğumadan mental ve fiziksel olarak yorgun gönderiyoruz Şampiyonlar Ligi maçına?" dedi.
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Zirvenin oldukça uzağında kalan iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele öncesinde ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi.
Rıdvan Dilmen'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:
"Halil Umut Meler, 21 Kasım Pazar saat 19.00'da NEF Galatasaray Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek. 23 Kasım Salı saat 20.45'te Kiev'de Dinamo Kiev-Bayern Münih maçını yönetecek. Günah değil mi bu hakeme? Hatta Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerimizin bu büyük maçını yönetecek başka hakem mi yoktu!"
Halil Umut Meler'i neden teri soğumadan mental ve fiziksel olarak yorgun gönderiyoruz Şampiyonlar Ligi maçına? Galatasaray'ın en son 9 ay önce maçını yönetti. (Ankaragücü-Galatasaray. Çok konuşulan Mohamed kırmızı kartı. Galatasaray mağlup olmuştu). Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında VAR hakemiydi. 10. haftada da Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçın hakemiydi.
Bana en tuhaf gelen de bu; salı günü Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakemi medyamız haber yapmadı. Muhtemelen pazartesi günü Meler, Kiev yolundayken duyurulur. Allah; Halil Umut Meler'e, kim olacaksa VAR hakemine ve tarihi kulüplerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe'ye kolaylıklar versin.
Haberler.com - Spor Haberleri