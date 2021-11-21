Dev derbiye Halil Umut Meler damgası! Kartı bir an olsun elinden düşmedi
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. İlk yarısı nefes kesen derbide kartlar havada uçuştu. Karşılaşmanın 33. dakikasında saha karışırken Fenerbahçe'de Berke Özer, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'da Muslera ile Marcao'ya sarı kart çıktı. İlk yarı toplam 8 sarı kart çıkarken teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'da bundan nasibini aldı.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında adeta ne her şey yaşandı. Bol pozisyonlu ve heyecanlı oyunda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçeli futbolculara karşı taraftarlar baskı oluşturdu.
Mesut Özil'in golünden sonra tribünlerden çakmak, para, su şişesi gibi maddeler atıldı. Yıldız futbolcu da atılan maddelerden sonra tribünlere sert tepki gösterdi.
33. dakikada Mesut Özil, atılan çakmağı Halil Umut Meler'e götürürken saha karıştı. Muslera ve Berke kalelerinden fırladı. Marcao, Mert Hakan, Berke, Muslera sarı kart gördü.
Halil Umut Meler, taca çıkmak üzere olan topa henüz oyundan çıkmadan vuran Fatih Terim'e sarı kart gösterdi. Çok sinirlenen Fatih Terim, tepkisine devam etti. Güçlükle sakinleştirildi.
İlk devrenin bitmesiyle Vitor Pereira, Halil Umut Meler'in yanına gitti. Portekizli hoca serzenişten sonra sarı kartla cezalandırıldı. Vitor Pereira'yı Galatasaray'ın kalecisi Muslera sakinleştirdi. Portekizli hoca gördüğü karta inanamadı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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