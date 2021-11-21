Dev derbiye Halil Umut Meler damgası! Kartı bir an olsun elinden düşmedi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında adeta ne her şey yaşandı. Bol pozisyonlu ve heyecanlı oyunda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçeli futbolculara karşı taraftarlar baskı oluşturdu.

HER ŞEY GOLLE BAŞLADI

Mesut Özil'in golünden sonra tribünlerden çakmak, para, su şişesi gibi maddeler atıldı. Yıldız futbolcu da atılan maddelerden sonra tribünlere sert tepki gösterdi.

ÇAKMAK KAOS ÇIKARTTI

33. dakikada Mesut Özil, atılan çakmağı Halil Umut Meler'e götürürken saha karıştı. Muslera ve Berke kalelerinden fırladı. Marcao, Mert Hakan, Berke, Muslera sarı kart gördü.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Halil Umut Meler, taca çıkmak üzere olan topa henüz oyundan çıkmadan vuran Fatih Terim'e sarı kart gösterdi. Çok sinirlenen Fatih Terim, tepkisine devam etti. Güçlükle sakinleştirildi.

PEREİRA DA KART GÖRDÜ

İlk devrenin bitmesiyle Vitor Pereira, Halil Umut Meler'in yanına gitti. Portekizli hoca serzenişten sonra sarı kartla cezalandırıldı. Vitor Pereira'yı Galatasaray'ın kalecisi Muslera sakinleştirdi. Portekizli hoca gördüğü karta inanamadı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet