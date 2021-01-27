Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Milan karşılaştı. Dev derbinin ilk yarısının son düdüğü sonrası Zalatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku birbirine girdi. Futbolcuların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.
İtalya Kupası çeyrek finali derbiye sahne oldu. Inter ile Milan'ın tur mücadelesi verdiği maçta gergin anlar yaşandı.
Karşılaşma esnasında yaşanan bir pozisyonda tartışan Zalatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku ilk yarının son düdüğünün çalmasıyla birbirine girdi. Kafa kafaya gelen yıldız futbolcuları takım arkadaşları ayırdı.
Siniri geçmeyen Lukaku, soyunma odasına yönelen Ibrahimovic'in üzerine yürüdü. Belçikalı forvet, arkadaşları tarafından zor sakinleşti.
IBRAHIMOVIC İKİNCİ YARIDA OYUN DIŞI KALDI
Karşılaşmanın ilk yarısını Milan Zlatan Ibrahimovic'in 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İsveçli golcü, mücadelenin 58. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma devam ediyor.