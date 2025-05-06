Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?

Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk voleybolunun yetenekli ve başarılı ismi Derya Çayırgan, performansıyla dikkat çekiyor. Çayırgan'ın hangi takımda oynadığı merak konusu olurken, voleybol severler bu konuda bilgi arayışında. Peki, Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?

Türk voleybolunun başarılı ismi Derya Çayırgan, yalnızca sahadaki performansıyla ilgi odağı oluyor. Peki, Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Derya Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda okul takımında başlamış, daha sonra Haznedar Spor Kulübü altyapısında oynayarak gelişimini sürdürmüştür. Profesyonel kariyerine ise 2005 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde adım atmıştır. Burada 5 yıl forma giyen Çayırgan, gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?

Derya Çayırgan'ın kariyeri boyunca forma giydiği başlıca takımlar şunlardır:

  • Yeşilyurt
  • Ereğli Belediyespor
  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Karşıyaka
  • Çanakkale Belediyespor
  • Halkbank
  • Çukurova Belediyespor
  • PTT
  • Keçiören Belediyesi SigortaShop

Özellikle 2012 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve CEV Kupası finallerinde yer almıştır. 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe ile CEV Kupası finalinde oynamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.