Türk voleybolunun başarılı ismi Derya Çayırgan, yalnızca sahadaki performansıyla ilgi odağı oluyor. Peki, Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı?

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Derya Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda okul takımında başlamış, daha sonra Haznedar Spor Kulübü altyapısında oynayarak gelişimini sürdürmüştür. Profesyonel kariyerine ise 2005 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde adım atmıştır. Burada 5 yıl forma giyen Çayırgan, gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

Derya Çayırgan'ın kariyeri boyunca forma giydiği başlıca takımlar şunlardır:

Yeşilyurt

Ereğli Belediyespor

Galatasaray

Fenerbahçe

Karşıyaka

Çanakkale Belediyespor

Halkbank

Çukurova Belediyespor

PTT

Keçiören Belediyesi SigortaShop

Özellikle 2012 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve CEV Kupası finallerinde yer almıştır. 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe ile CEV Kupası finalinde oynamıştır.