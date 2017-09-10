Tunceli'yi Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Dersim62spor'a sponsor desteği geldiği bildirildi.



Dersim62 Spor Kulüp Başkanı Hakan Özer, Tuncelili işadamı Ali Rıza Gültekin'in takıma sponsor olduğunu açıkladı.



Özer, açıklamasında,"ARG Grup İnşaat sektöründe kendini kanıtlamış olan, şehrimizi onure eden ve aynı zamanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, Dersim62spora sponsor olmuştur. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, 2017-2018 sezonunun herkese hayırlı olmasını dilerim"dedi. - TUNCELİ