Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında işbirliği
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Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında işbirliği

Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında işbirliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TÜBİTAK ziyaretinde teknoloji girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri hakkında işbirliği görüşmesinde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TÜBİTAK ziyaretinde teknoloji girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri hakkında işbirliği görüşmesinde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ile TTO Yöneticisi Deniz Yayla'yı ziyaret etti. Başkan Aygün ile Okur ve Yayla arasında gerçekleşen görüşmede Derince Belediyesi ve TÜBİTAK MARTEK arasındaki projeler paylaşıldı. Ziyaretler esnasında bilgi ve birikimlerin paylaşılarak, teknoloji girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri hakkında işbirliği görüşmesinde bulunuldu. Ziyarette Derince'de başlattıkları tarımsal kalkınma projesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, Okur ve Yayla'ya hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı'nı da takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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