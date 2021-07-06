SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu
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SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu olduİSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Derin Toparlak, Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu olan milli yüzücü Derin Toparlak, paletli yüzme 1500 metrede 12: 38: 27'lik derecesiyle şampiyon olarak Türkiye'nin yüzme ve paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti ve su sporlarında adını tarihe yazdırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül yaptığı açıklamada, sporcularından 800 metre dünya şampiyonluğunu beklediklerini söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da milli yüzücüyü kutlayarak, 'Derin bizim her zaman gururumuz olmuştur. Ondan 800 metrede de dünya şampiyonluğu bekliyoruz' dedi.

SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu
SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu
SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu
SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu
SPOR Derin Toparlak'tan yüzmede tarihi başarı: 1500 metrede dünya şampiyonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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