Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu

"Şartlar mükemmel değildi ancak birinci oldum"

Sait Babaoğlu: Bir günde 17-18 km yüzerek çalıştılar

Canberk Babaoğlu: Madalyanın haricinde saygı da kazandık

"Su sporlarında bu başarıyı daha ileriye götürebiliriz"

Şahin Özen: Uluslararası yarışmalara sporcu ve antrenör transfer eden bir ülkeyiz

Anne Fisun Toparlak: Dünya şampiyonu olacak diye hedef koymuştuk

Mehmet Yinanç: 15 ay süre zarfında bu kardeşlerimize aylık bir bütçe ayırdık

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak, "Madalya aldıktan sonra çok yorgundum ama kürsüye çıkmadan önceki heyecanım ve İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu" dedi.

Basın toplantısının ardından hazırlanan pastayı Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu birlikte kesti.