Dereceye Giren Judoculara Madalyaları Verildi

UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" isimli proje kapsamında düzenlenen festivalin ilk karşılaşması gerçekleştirildi.

Yaz Spor Festivali çerçevesinde 11 ilden 300 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 26 kilo erkeklerde dereceye giren 3. Muhammed Hanifi (Suriyeli). 3. Mahmut Kibar (Kilis), 2. Ertan Orçun (Gaziantep) 1. Eymen Yenigün (Adıyaman) ve 38 kiloda dereceye giren 3. Sait Candan (Adıyaman), 3. Nuri Yavaş (Bilecik), 2. Alişan Yıldız (Konya), 1. Enes Uslu ( Kahramanmaraş) ödüllerini Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve Kadir Çirtikoğlu taktim etti. - KİLİS