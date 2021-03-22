Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti
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Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti

22.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:42

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin kadro dışı kalmasının ardından ilk kez ilk 11'de şans bulduğu Beşiktaş maçında geceye damga vurdu. Ozan Tufan'ın attığı golde asist yapan ve maç boyu da başarılı bir performans gösteren milli sol bek, Altay Bayındır ve Ozan Tufan'dan sonra sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti ve maçın gizli kahramanı olmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü 48. dakikada Domagoj Vida kaydederken, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında çok kritik bir puanı getiren gol ise 89. dakikada Ozan Tufan'ın ayağından geldi.

KADROYA DÖNDÜ, DERBİYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan deneyimli sol bek Caner Erkin, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin mimarlarından oldu.

32 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı. Dolmabahçe'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca Ozan Tufan'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ MAÇI PERFORMANSI

Topla buluşma: 104

Şut pası: 4

Asist: 1

Orta: 4/20

İkili mücadele: 2/6

Sahipsiz top kazanma: 11

Pas arası: 5

Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti
Haber Yorumları (4)
1907: BOŞ YAPMAYIN ÇABALAYAN ALTAY OZAN LUİS CANER Bİ DE SZALAİ
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KİVANC: Adam Gol Atti Diye Konusuluyor Hocasina yada Fenerbahceye küfür ettini konusmadikca olmaz
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KİVANC: bu Takim Canerlere Kaldisa hic bir zaman Sampion olamaz tu takim
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