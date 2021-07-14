Derbiler ne zaman? 2021 GS-FB , GS-BJK , FB-BJK derbi maçları ne zaman oynanacak? 2021-2022 yeni sezon derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon fikstür çekiminin ardından futbol severler derbi maçları hangi tarihlerde oynanacak merak etti. Peki, 2021 GS-FB derbisi ne zaman? 2021 GS-BJK derbisi ne zaman? 2021 FB-BJK derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray derbi maçları, Fenerbahçe derbi maçları, Beşiktaş derbi maçları ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman? İşte yeni sezon tüm derbilerin tarihleri ve günleri...

Yeni sezon 2021-2022 yılı için Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Peki, derbi tarihleri ne zaman? Derbiler hangi gün yapılacak? 2021-2022 derbi tarihleri ne zaman? 2021 yılında yapılacak derbi maçları hangi gün? 2022 yılında yapılacak olan derbi maçları ne zaman olacak? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları tarihlerini sizler için yazdık. Haberler.com olarak keyifli okumalar dileriz.

YENİ SEZON SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon Süper Lig 13 Ağustos'ta başlayacak. İlk maç 13 Ağustos Cuma günü başlayacaktır.

2021-2022 DERBİLERİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Buna göre, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 10. hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 13. haftada oynanacak. Sezonun 17. haftasında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TÜM DERBİLER VE TARİHLERİ

4. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Galatasaray

Trabzonspor - Galatasaray 9. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe 10. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş - Galatasaray 12. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Trabzonspor

Beşiktaş - Trabzonspor 13. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe 17. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Beşiktaş

Fenerbahçe - Beşiktaş 23. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray - Trabzonspor 28. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe - Trabzonspor 29. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Beşiktaş

Galatasaray - Beşiktaş 31. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Beşiktaş 32. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe - Galatasaray 36. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Fenerbahçe

2021-2022 yılında oynanacak tüm derbiler ve oynanacağı haftalar yukarıdaki gibidir. Henüz tam tarihleri belli olmadı. Fakat TFF'nin resmi sitesine göre oynanacağı haftalar bu şekilde.

GS - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

GS-FB derbi maçları sezonun ilk yarısında 13. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 32. haftada oynanacaktır.

GS - BJK DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

GS-BJK derbi maçları sezonun ilk yarısında 10. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 29. haftada oynanacaktır.

GS - TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

GS-TS derbi maçları sezonun ilk yarısında 4. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 23. haftada oynanacaktır.

FB - BJK DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FB-BJK derbi maçları sezonun ilk yarısında 17. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 36. haftada oynanacaktır.

FB - TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FB-TS derbi maçları sezonun ilk yarısında 9. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 28. haftada oynanacaktır.

BJK - TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

BJK-TS derbi maçları sezonun ilk yarısında 12. haftada oynanacakken, sezonun ikinci yarısında ise 31. haftada oynanacaktır.