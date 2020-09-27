Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor
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Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor

27.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:22
Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı kırmızılıların sahasında ezeli rakibini yenememe serisi 6 maç oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.

BU SEZON İLK KEZ KAZANAMADI

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

FEGHOULI FATİH TERİM'İ KIZDIRDI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi. Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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