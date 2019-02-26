Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle siyah-beyazlı takımın ayakta duran isimlerinden olan Burak Yılmaz, "Kusura bakmasın kimse, özür dilerim 2. yarıda kaçırdığım pozisyon yüzünden kaybettiysek." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.
"HERKESİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMESİ LAZIM"
Derbide 2 gol atan Burak Yılmaz, maç sonunda, "Çok üzgünüz, 2. devre bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Çok üzgünüz, daha farklı da olabilirdi sonuç. Çok üzgünüz, taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik. Çok üzgünüz. Kusura bakmasın kimse, özür dilerim 2. yarıda kaçırdığım pozisyon yüzünden kaybettiysek. Ama herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım, derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmememiz gerekiyor." dedi.
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sen fenerden özür dile besiktastan deyil senin sayende gol geldi faulu sen yaptin fenerin kulanacagi faulu sen kulandin oda gol oldu penatida bedava baska hakem olsa o pozusyona düdük calmazdicakira dua edinCevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
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Kendisi faul yapıp faul alıyor vara rağmen ve haksız bir golCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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Sen ne zaman adam oldun milli takımı sattın bjk taraftarinda mi korktun korkma sana küfür etmezlerCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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ha ha ha çok espirili adam ya. . sanıyor futbolcuyum kendini yazık)))Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır