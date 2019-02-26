Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

"HERKESİN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Derbide 2 gol atan Burak Yılmaz, maç sonunda, "Çok üzgünüz, 2. devre bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Çok üzgünüz, daha farklı da olabilirdi sonuç. Çok üzgünüz, taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik. Çok üzgünüz. Kusura bakmasın kimse, özür dilerim 2. yarıda kaçırdığım pozisyon yüzünden kaybettiysek. Ama herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım, derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmememiz gerekiyor." dedi.