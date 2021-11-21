Derbi öncesi sürpriz ziyaret! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi eski futbolcu Diego Lugano, Galatasaray maçı öncesi sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. İkilinin görüşmesinde Ali Yıldırım da bulunurken paylaşılan fotoğraf karesi binlerce etkileşim aldı. Uruguaylı yıldızın dev derbide yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Diego Lugano'dan sürpriz bir ziyaret geldi.
LUGANO, YAYINCI KURULUŞTA YORUMCULUK YAPACAK
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Diego Lugano, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Ali Yıldırım da bulunurken paylaşılan fotoğraf karesi kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Uruguaylı yıldızın, derbide yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı açıklandı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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