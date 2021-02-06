Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılılar sosyal medyadan ardı ardına göndermelerde bulundu.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın sonucunu duyurduğu paylaşımda, "Kadıköy'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" mesajını yazarken paylaşılan görselde tribünlerde ve localarda bulunan seyircilere gönderme yaptı.

Galatasaray bir diğer göndermesinde ise derbide galibiyeti getiren Mostafa Mohamed'in gol vuruşunu yaptığı fotoğraftan bir video hazırladı ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de her attığı golden sonra statta çalan şarkıyı videoya ekledi.

"RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI"

Sarı-kırmızılılar bir sonraki paylaşımda ise Fenerbahçe'nin maç skoru paylaştığı görseldeki logo kullanımına gönderme yaparak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı! mesajını yazdı.

Galatasaray son göndermeli paylaşımında da soyunma odasındaki sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Kadıköy Hatırası" mesajını paylaşıma ekledi.

Sosyal medyada Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşımlar kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.