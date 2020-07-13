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Antrenmana katılmayan Emre Çolak, kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Deportivo'da oynayan milli futbolcu Emre Çolak, mavi-beyazlı ekipten ayrılmanın eşiğine geldi. İspanyol medyası, antrenmanlara katılmayan 29 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalacağını iddia etti.

13.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:35

La Liga 2 ekiplerinden Deportivo'da Emre Çolak krizi yaşanıyor. Sosyal medyada Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve kulüpten izin almadan antrenmana gelmeyen milli futbolcunun kalan iki haftada kadro dışı bırakılacağı söylendi.

İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana da katılmadığını yazdı.

STADI SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE TERK ETTİ

İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti. La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini söyledi.

"BİR DAHA DEPORTIVO FORMASI GİYEMEYEBİLİR"

Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katılmayışıyla ilgili kulübün bir açıklama yapmadığı vurgulanırken "Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi-beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir" ifadesi kullanıldı.

TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan Deportivo takımının taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabından "Zaman herkesi layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi. Deportivo'dan git Emre Çolak" diye yazarak, futbolcuya tepki gösterdi.

Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak, şimdiye kadar 16 maçta forma giyip 2 gol attı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Emre'nin, Türkiye'de bir kulübe transfer olacağı ileri sürülüyor.

Antrenmana katılmayan Emre Çolak, kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya
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