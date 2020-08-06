Deon Burton'un Derby County Formasıyla En İyi Golleri
Derby County'nin 1997 sezonunda Premier Lig'e yükselmesinin ardından takıma katılan Deon Burton Koçlar'ın formasıyla 25 gol atmıştı. Burton'un gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
06.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:56
Derby County'nin 1997 sezonunda Premier Lig'e yükselmesinin ardından takıma katılan Deon Burton Koçlar'ın formasıyla 25 gol atmıştı. Burton'un gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout