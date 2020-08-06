Deon Burton'un Derby County Formasıyla En İyi Golleri Derby County'nin 1997 sezonunda Premier Lig'e yükselmesinin ardından takıma katılan Deon Burton Koçlar'ın formasıyla 25 gol atmıştı. Burton'un gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Derby County'nin 1997 sezonunda Premier Lig'e yükselmesinin ardından takıma katılan Deon Burton Koçlar'ın formasıyla 25 gol atmıştı. Burton'un gollerinden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout