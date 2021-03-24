Dent Coin Yorum: Aşırı Alım Bölgesinde Boğa Koşusu Devam Ediyor
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Dent Coin Yorum: Aşırı Alım Bölgesinde Boğa Koşusu Devam Ediyor

24.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:25
Dent Coin Yorum: Aşırı Alım Bölgesinde Boğa Koşusu Devam Ediyor

Dent Coin Yorum: Kripto piyasaları, yatırımcılar trende atlamadan önce ihtiyatlı olmaya devam ettikçe, DENT sürpriz rallisinin ortasında hafta ortasına doğru yükseliyor.

DENT COİN YORUM

* 0,01555 $ 'ı geçen yükselişin güçlü bir şekilde devam etmesi

* DENT dip-satın alma 0,01 $'ın üzerinde tercih edilmeye devam ediyor

* Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında kayıtlar

Parite, geçen haftanın sonunda 0,00415 $ 'lık ilk direnç seviyesini başarıyla kırdıktan sonra, token pozitif yönde düzeltici bir harekete tanık oldu. DENT, aşırı alım bölgelerinde yükseliş eğilimini sürdürürken, 0.01555 $ 'ı geçen yükselişin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

DENT/ USD, yükseliş duruşunu teyit etmek için önceki günün en yüksek seviyelerinden önce günlük kapanışı tekrarladı ve DENT dip-alımının 0,01 doların üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. DENT piyasa değeri şu anda 1.16 milyar dolar seviyesinde ve son 24 saatte 1.15 milyar dolarlık işlem hacminde.

Piyasa Değerine Göre İlk 100 Coin'e Girdi

DENT, 2020 Mart pazar katliamı sırasında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,00007049 $ 'dan kurtulurken, bugün piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında% 17,964,03 oranında yükseldi. DENT Wireless Limited tarafından başlatılan DENT Coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini bozmayı vaat eden bir kripto para birimidir. Tek amacı, Mobil Veri Endüstrisini belirtmek ve Mobil Veri satmak ve satın almak için Ethereum'da dünya çapında bir pazar oluşturmaktır. Dent madeni para, veri piyasaları için evrensel bir para birimidir.

DENT/ USD, 0,00415 $ seviyesindeki kilit direncinden kopmasından bu yana geniş bir dikeyde tutuldu, ancak yukarı yönlü bir aralık tanımladı. Günlük grafikte, ilerlemesi için sağlam bir temel oluşturmak, yılın başından bu yana bu tür ilk kesişme olan 10 Şubat'ta hareketli ortalama (50 ve 200) yükseliş eğilimi gösteriyor.

Göreceli güç endeksi (RSI), şu anda aktif bir yükseliş veya düşüş eğilimi olmaksızın aşırı alımda yükselişini sürdürüyor. Alıcılar artan hacimle birlikte günlük yüksek 0.01555 $ 'ın ötesinde yükseliş eğilimini sürdürmeye çalışırken, DENT/ USD çifti için acil destek bölgesi psikolojik 0.01 $ seviyesinde oturuyor.

DENT COİN NEDİR?

Dent (DENT) bir kripto para birimidir ve Ethereum platformunda çalışır. Dent, dolaşımda 92.111.690.903.73587 ile 100.000.000.000 mevcut arza sahiptir. Dent için bilinen son fiyat 0.00391964 USD ve son 24 saatte 11.33 yükseldi. Şu anda son 24 saatte 41.900.274,33 $ işlem gören 30 aktif piyasada işlem görüyor. Daha fazla bilgi https://www.dentwireless.com/ adresinde bulunabilir .

Dent Coin Yorum: DENTUSDT Grafiği

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- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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