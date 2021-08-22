Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti
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Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti

Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor ardı ardına gerçekleştirdiği 4 yeni transferinin Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlık taramasını yaptırdı.

Denizlispor ardı ardına gerçekleştirdiği 4 yeni transferinin Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlık taramasını yaptırdı.

Denizlispor yeni transferlerle yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yeşil siyahlı takım transfer ettiği futbolcuların sağlık taramasında Tekden Hastanesi'ni tercih etti. Denizlispor'a transfer olan futbolculardan Adam Stachowiak, Okan Derici, Ogenyi Onazi ve Gökhan Süzen Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı. Genç oyuncular yapılan tetkiklerin ardından doktor muayenelerini oldular. Tam teşekküllü bir hastane olan ve birbirinden tecrübeli hekimlerin yer aldığı Tekden Hastanesi'nde futbolcuların kan tahlilleri, akciğer grafileri, eko-efor gibi tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Denizlisporlu futbolcular Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Ortopedi ve İç Hastalıkları (Dahiliye) doktorları tarafından muayeneleri tamamlandı. Yeşil siyahlı futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti
Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti
Denizlispor'un yeni transferleri Tekden'de sağlık taramasından geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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