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Denizlispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

- Denizlispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor Denizlispor, Trabzonspor maçında 2 oyuncu forma giyemeyecek Yeşil-siyahlı takımda kaleci Tolgahan Acar sezonu kapattı Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

10.07.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:05

- Denizlispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Trabzonspor maçında 2 oyuncu forma giyemeyecek

Yeşil-siyahlı takımda kaleci Tolgahan Acar sezonu kapattı

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Yeşil-siyahlı takımda Trabzonspor maçında 2 futbolcunun forma giyemeyeceği açıklandı.

Yeşil-siyahlı takım 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü 21.00'de Trabzonspor ile Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop gözetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu çalışmaları ile devam etti. Antrenman top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen maç ile sona erdi.

Öte yandan, Başakşehir maçının ardından Denizli'ye dönen yeşil-siyahlı takım oyuncularından kaleci Tolgahan Acar'ın çekilen filminde sağ el tarak kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Hafta sonu ameliyat olacağı belirten Acar'ın, Trabzonspor maçında yer almayacağı açıklandı. Acar, bu durumdan dolayı sezonu kapattı. Trabzonspor maçında yer almayacağı ve sağ kasık adalesinde kanama olduğundan dolayı tedavisi devam eden Tiago Lopes, sakatlığından dolayı takımdan ayrı şekilde çalıştı ve forma giyemeyeceği belirtildi.

Denizlispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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