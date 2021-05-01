Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'dan "sonuna kadar mücadele" açıklaması
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Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'dan "sonuna kadar mücadele" açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'dan 'sonuna kadar mücadele' açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Tandoğan, Denizlispor'da uzun yıllar futbol oynadığını, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yaptığını ve buradaki bütün zorlukları bilerek göreve geldiğini kaydetti.

Bu zorlukların altından kalkmak için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Tandoğan, şunları söyledi:

"Denizlispor bir marka. Ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, üst seviyede bir camia. Buraya hiçbir maddi beklenti olmadan geldim. Her şeyimizi Denizlispor'a verebilmek açısından buraya geldik. Evet, maçlarda skor şu olabilir, bu olabilir ama bizim de beklemediğimiz bazı şeyler olabiliyor sahada. Yani Denizlispor, ne olursa olsun son ana kadar mücadelesinden vazgeçmeyecek. Küme düşmesi kesinleşse de vazgeçmeyeceğiz, bütün mücadelemizi sahada vermeye çalışacağız."

"Takımların ligde tutulması gerekiyor"

Takımdaki sakatlıkların kadro kurmada sıkıntı yaşattığını kaydeden Tandoğan, bu yıl da ligden düşmenin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bana göre bu sene takımlar geçen yıldan daha ağır bir sezon geçiriyor. Taraftar desteği olmuyor. Böyle bir pandemi ilk kez yaşanıyor. Bazı kulüpler akıllıca davranıp ona göre bir transfer politikası izliyor. Bizim gibi takımların istenilen kalitede oyunculara sahip olmayışı, takımı bu noktalara taşıdı. Bana göre asıl bu sene ligden takımların düşürülmemesi gereken bir süreç. Pandemi döneminde masraflar arttı. Oyunculara ödemeler yapılamıyor. Yabancı oyuncular da buna karşı tavır sergiliyor. Benim düşüncem, asıl bu sene her ne olursa olsun takımların ligde tutulması gerekiyor."

Süper Lig'de son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin, yarın ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u yenememesi halinde küme düşmesi kesinleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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