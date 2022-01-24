Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını ve kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürünü açıkladı.

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını ve kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürünü açıkladı.

Denizlispor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Denizlispor, Fatih Tekke, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title