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Denizlispor, Samsunspor maçını Burak Şeker'in yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Samsunspor maçını Burak Şeker'in yönetecek

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Denizlispor ile Samsunspor arasında 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker'in yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Denizlispor ile Samsunspor arasında 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker'in yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Mert Bulut yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ömer Faruk Gültekin görevlendirildi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. - DENİZLİ

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Haber: Denizlispor, Samsunspor maçını Burak Şeker'in yönetecek - Haberler Spor
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