Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor

Ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımınla hala ligde kalma umudunu taşıdığı mesajını verdi.

Ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımınla hala ligde kalma umudunu taşıdığı mesajını verdi.

Kendisinin bugüne her türlü zorluğa, her şeye rağmen karşı koyduğunu anlatan Kulüp Başkanı Çetin, "Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak." dedi.

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz gariban büyüdük, okul çıkışı okul kapısında eski elbiselerimizi değiştirip tarlaya çalışmaya gittik. Ford kamyonun içinde, 3 metre karede günlerce yatıp kalkıp yolculuk yaptık. Hiç gençlik yaşamadık, ama asla pes etmedik. Şimdide pes etmek yok. Bu zor şartlara rağmen, yalnız bırakılmamıza rağmen, kimse destek olmasa da inananlar kazanacak. Bu şehrin kulübü hak ettiği yerde kalacak" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor ligde kalma umudunu sürdürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:16:42. #1.16#
title