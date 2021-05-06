Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak
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Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak

Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Denizlispor Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa veya başka bir sebeple ertelenirse 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılması planlanan kongrenin, çoğunluk sağlanamaması veya başka bir sebeple ertelenmesi halinde 8 Haziran Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Genel kuruldaki gündem maddeleri arasında "yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi" de yer alıyor.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Ege temsilcisinin bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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