Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi
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Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

23.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:10
Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Denizlispor Kulübünün, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK ile oynanan mücadelede "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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