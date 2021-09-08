Denizlispor golcüyü buldu
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, transferde 19'uncu imzayı Ümraniyespor'dan Gabonlu golcü Kevin Mayi'ye attırdı.
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, transferde 19'uncu imzayı Ümraniyespor'dan Gabonlu golcü Kevin Mayi'ye attırdı.
Daha önce Fransa'da Saint-Etienne, Ajaccio, Brest, Hollanda'da NEC Nijmegen formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mayi, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 1'inci Lig'de 25 maçta 8 gol attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin