Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı
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Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı

01.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:16
Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı

Süper Lig'de pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Denizlispor, "hatırla" mesajıyla 1-1 sona eren ve sarı lacivertlilerin 2005-2006 sezonunun son haftasında şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntülerini paylaştı.

Süper Lig'de pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Denizlispor, sarı lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Kulüp resmi hesabından yapılan videolu paylaşımda 1-1 berabere biten 2005-2006 sezonunun son maçı hatırlatıldı ve Fenerbahçe'ye "Hatırla" notu düşüldü.

O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmişti.

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Denizlispor, Fenerbahçe'nin 2006 yılında şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaştı

ŞAMPİYONLUĞU EZELİ RAKİBİNE KAPTIRDI

Son haftaya lider giren sarı lacivertliler, Galatasaray'ın evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı.

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