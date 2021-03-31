Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Denizlispor, Süper Lig 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon koşuları ile antrenmana devam eden yeşil-siyahlı oyuncular, güç ve kuvvet çalışması ile günü tamamladı. Milli takımdan dönen oyuncular Hadi Sacko ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

Tedavisi tamamlanan Recep Niyaz takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yeşil-siyahlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı