-Denizlispor efsanevi başkanlarından İpek son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor'un, tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden eski kulüp başkanlarından Ali İpek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizlispor'un efsane başkanlarından İpek, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören İpek, hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. İpek'in ölümü, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan ve 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali İpek için, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir tören düzenlendi.

"Ali İpek olmasaydı o eser olmazdı"

Cenaze törenine katılan eski TFF Başkanlarından Haluk Ulusoy, İpek'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, birlikte Denizlispor tesislerini kurduklarını ve artık Ali İpek ismi ile değiştirilmesini istediğini ifade etti. Ulusoy, "Denizlispor'un ve camiasının sevenlerinin, ailesinin, bizlerin başı sağ olsun. Ben kardeşimi kaybettim. Erken oldu, yakışmadı ama takdir-i ilahi, diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Denizlispor'un tesislerini beraber yaptık. Önderliğini Ali kardeşim yaptı. Her şeyiyle ikimizin eseridir o. Ali olmasaydı o eser olmazdı. Bugün şimdi son görevlerimden bir tanesini daha yapmak istiyorum. Denizlispor'un başkanına da bunu ilettim. Biraz önce söyledim. Artık Haluk Ulusoy isminin oradan kaldırılıp Ali İpek isminin orada olmasını istiyorum. Ali İpek'in ismi orada yaşamalı, Ali İpek'in ismi Denizli'de yıllar boyu yaşamalı diye düşünüyorum" dedi.

"Denizlispor'unda en zor günlerinde görev yaptı"

Cenaze katılan bir başka isim olan Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Rıza Çalımbay ise İpek'in spor camiasının önemli ismi olduğunu belirterek, "Hem insan olarak hem spor camiasında önemli birisiydi. Denizlispor'unda en zor günlerinde görev yaptı. Hepsinde de başarılı çıktı. Milli takımda da beraber çalıştık aynı zamanda orada da çok güzel şeyler yaptı. Allah rahmet eylesin bu gerçekten çok üzdü" diye konuştu.

ipek cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'n de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, taraftarlar, futbolcular, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA