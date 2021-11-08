Denizlispor'da yeni Teknik Direktör Fatih Tekke

Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Denizlispor'dan Gülpınar'a teşekkür mesajı

Denizlispor, "Kulübümüz için büyük fedakarlıklarda bulunan ve beyefendi kişiliği ile tüm camiaya örnek olan Serhat Gülpınar'a teşekkürlerimizi sunuyor, karşılıklı anlaşma sürecinde maddi hiçbir talepte bulunmayan hocamız ile yollarımızın yeniden kesişeceğine yürekten inanıyoruz. Oyunculuğu ve teknik direktörlük görevi boyunca kulübümüze verdiği emekler için Serhat Gülpınar'a teşekkür ediyoruz" şeklinde Gülpınar için teşekkür mesajı yayımladı. - DENİZLİ