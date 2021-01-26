Yukatel Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek