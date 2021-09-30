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Denizlispor Boluspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor Boluspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında 3 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında 3 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Barkın Kara görevlendirildi. - DENİZLİ

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Haber: Denizlispor Boluspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek - Haberler Spor
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