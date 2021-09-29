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Denizlispor, Boluspor hazırlıklarına başladı

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Denizlispor, Boluspor hazırlıklarına başladı

Denizlispor, 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklara başladı.

Denizlispor, 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklara başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavisi devam eden Özer Özdemir, takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenman ile Boluspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - DENİZLİ

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