Denizlispor başkanını bekliyor
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Denizlispor başkanını bekliyor

Denizlispor başkanını bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra belirsizliğe gömülen Denizlispor, yarın seçimli olağanüstü genel kurul için toplanacak.

TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra belirsizliğe gömülen Denizlispor, yarın seçimli olağanüstü genel kurul için toplanacak. Süper Lig'den düştükten sonra 17 Haziran'da yaptığı genel kurulda ağır borç yükü, transfer yasağı ve dağılan kadro nedeniyle başkan adayı çıkmayınca ortada kalan yeşil-siyahlılarda bir kez daha sandığa gidilecek. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul, saat 19.00'da başlayacak. 

Denizlispor'da çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 3 Ağustos'a ertelenecek. Aylardır beklemede olan yeşil-siyahlı camiada başkanlık için adaylığını açıklayan bir aday olmadı. Denizlispor, sezon öncesi antrenlanlarını kadroda gçeen sezondan kalan 7 isim ve başka takımlara kiralık verilen gençlerle sürdürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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