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Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un 1-0 mağlup olduğu Gaziantep FK maçı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, protokol tribününe gidip sevinç gösterisinde bulunan Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya karşı sahaya su şişesi fırlattı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
04.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:34

Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonrasındaki gerginlik geceye damga vurdu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları ve teknik direktör Marius Sumudica galibiyet sevinci yaşadı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gidip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı.

Bu duruma tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı. Yukatel Denizlisporlu yöneticiler de Rumen teknik adama tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı

"BAŞKANA SESLENMEK İSTEDİM"

Maç sonrası yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Sumudica, geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren kulüp başkanına seslenmek istediğini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, ''Başkanımız ağır bir ameliyat geçirdi bacağından. Ben maçtan önce üç puan için ona söz verdim. Bu nedenle maçtan sonra ona seslenmek istedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Ben burada iyi futbol oynatmak istiyorum. Ben uzun yıllar Türkiye'de çalışmak istiyorum. Benim buradaki Türk hocalardan farkım yok, bunun için de Türk pasaportu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
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