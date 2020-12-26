Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

26.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:40
Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Angelo Sagal, tedbir amacıyla MKE Ankaragücü maçında oynatılmayacak. Tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, MKE Ankaragücü maçı için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aslı Tandoğan Furkan Palalı Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 18:46:11. #1.15#
title