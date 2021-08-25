Denizlispor, Aissati ve Erdal Akdari'yi transfer etti
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Denizlispor, Aissati ve Erdal Akdari'yi transfer etti

Denizlispor, Aissati ve Erdal Akdari'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu Ismail Aissati ve savunma oyuncusu Erdal Akdari ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Faslı Ismail Aissati ve 28 yaşındaki Erdal Akdari ile 2'şer yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan futbolculardan Ismail Aissati, Denizlispor'da daha önce de görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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