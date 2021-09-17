Denizlispor'a Ömer'den söz

TFF 1'inci Lig'e ilk 3 haftada puan tablosunda dibe demir atarak başladıktan sonra yeni transferlerinin sahne aldığı son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Denizlispor'da forma giydiği ilk 2 karşılaşmada 3 golle taraftarın gönlünde taht kuran Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'e dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pazar günü Altınordu'ya Ege derbisinde konuk olacak Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, kulübün sosyal medya hesaplarına açıklama yapan 32 yaşındaki golcü, taraftardan biraz daha sabır istedi. Kariyerinde daha önce Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Ömer, "Ben açıkçası bu sezon bizim için ligin ilk 3 haftasını saymıyorum çünkü transferler çok geç yapıldı. Transferler yapıldıktan sonra milli takım arasında Afyon'da kamp yaptık. O bizi az da olsa kurtardı" ifadelerini kullandı.

Ömer, "Hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Galibiyetler takım oyunuyla alınıyor. Ben takım oyuncusuyum. Arkada skoru koruyamazsak önde atsak da kazanamıyoruz. Bütün takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım ruhu var. İnşallah çok güzel günler göreceğiz. Denizlispor'u tekrar Süper Lig'e taşımaya çalışacağız. Biraz sabır, sabırla her şeyi çözeceğiz. Taraftarımıza da güzel bir performans ve futbol sergileyeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri