Denizlispor'a başkan adayı çıkmadı

Denizlispor'da çoğunluk sağlanamayan ilk Seçimli Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen kurulda başkan adayı çıkmadı.

Denizlispor'da çoğunluk sağlanamayan ilk Seçimli Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen kurulda başkan adayı çıkmadı. Bu kapsamda mevcut yönetim 15 gün devam edecek ardından, tüzüğe göre yol haritası çizilecek.

Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da çoğunluk sağlanmadığı için başkanlık seçimi 16 Haziran'a ertelendi. Bugün ise Nihat Zeybekçi Kongre Merkezinde ikinci kez Seçimli Olağan Genel Kurul düzenlendi. Açılış ve yoklamanın ardından Erdal Okçu'nun Divan Heyeti Başkanlığında faaliyet raporları, gelir ve gider bilançoları ibra edildi. Daha sonra ise Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu.

3 yıl önce 72 milyon borçla kulübü devir aldıklarını belirten Başkan Çetin, "Yaklaşık 3 yıldan beri tüm yönetici kardeşlerimiz ile beraber canla başla mücadele ettiğimiz Denizlispor kulübümüzün olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. 3 yıl önce gecenin 11'de hiçbir mali konuda bilgimiz olmadan, hiç sorgulamadan teslim aldığımız ve sonrasında hesap incelemelerini yaptığımızda tahakkuk eden alacakların hiç birinin yapılamadığını ve sezon sonu bunlarında dahil edildiğinde 72 milyon 300 bin lira gibi bir rakamla kulübümüzü devir aldık. 2019-2020 yılında hakkettiği yer olan Süper Lig'de mücadelesine devam eden kulübümüz maalesef ki dünyayı da etkisi altına alan korona virüs pandemisinden dolayı en büyük etkilenen başlarında geldi. Bunu daha önce defalarca söyledik. İnşallah yeni gelen yönetimdeki kardeşlerimiz bunu incelediğinde zaten farkına varacaktır. Ancak buna rağmen o dönemdeki arkadaşlarımız Yukatel firmasında dahil bu yönetimi yerden yere vurmaya devam ettiler. Bizlere iftara atmaktan hiç imtina etmediler. 2020-2021 sezonunda başladığımızda hiçbir geliri olmayan kulübümüze hiç kimse ne yiyor ne içiyorsunuz diye sormadı maalesef. Son günlerde mücadele eden yönetim kurulu, önceki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız adına tüm çalışanlarımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 dakika bekleme süresine rağmen Divan Heyeti herhangi bir başkan adayı olmadığını açıkladı. Bunun ardından ise bir taraftarın tepkisine Başkan Ali Çetin, 'Sen bu kulübün muhasebesini mi tuttun?' diyerek cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı. Kimsenin aday olmaması durumunda mevcut yönetimin 15 gün göreve devam edeceği daha sonra ise tüzüğe göre hareket edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı