Denizlili işadamı sağlıktan sonra turizme de el attı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sağlık sektöründe yatırımları bulunan işadamı Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz'de dünyaca ünlü bir hotel satın aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sağlık sektöründe yatırımları bulunan işadamı Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz'de dünyaca ünlü bir hotel satın aldı. Turizm sezonu hazırlıklarını tamamlayan ve yenilenen Club Hotel Meri, Ölüdeniz'in kalbinde misafirlerini beklemeye başladı.

Denizli'de sağlık sektöründe yatırımları bulunan başarılı işadamı Dr. Murat Çelik, turizm sektörüne de el attı. Fethiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz'de faaliyet gösteren Club Hotel Meri'yi geçtiğimiz yıl satın alan işadamı aynı zamanda Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, bölgenin önemli turizm işletmelerinden biri olan tesisi 2021 yaz sezonuna hazırladı. Ölüdeniz'in kalbinde yer alan, doğa ile iç içe yapısıyla sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri Club Hotel Meri'ye beklediklerini belirten Dr. Çelik, sağlık turizmi açısından da hoteli değerlendirebileceklerini ifade etti. Misafirlerine sadece pandemi döneminde değil, her zaman hijyenik bir ortam sağlayan tesis turizm sezonu için mevcut konseptine ek olarak Bungalov odaları ile de misafirlerine bu yıl hizmet verecek.

Canlı eğlence, sauna, deniz bisikleti, jetski, kano, masaj ve oyun salonu gibi çeşitli birçok aktivite sunan, yerli ve yabacı birçok ünlüyü ağırlayan Club Hotel Meri, eşsiz güzellikteki plajıyla da bölgenin gözbebeği merkezlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı