Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Altay Bayındır'in maçın hakemi Ali Palabıyık'a isyanı ekrana yansıdı.

Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, "Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?" şeklinde seslendi.

Denizlispor'un 56. dakikada Murawski ile kullandığı penaltıyı kurtaran Altay, hemen sonrasında da 1 dakika içinde 3 net pozisyonda gole izin vermeyerek kalesinde devleşti.

3 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Başarılı file bekçisi, 56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.