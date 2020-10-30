Denizli'de en fazla ihracat Birleşik Krallık ve Rusya'ya oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Denizli'de ihracat yüzde 18,1 artarak 288 milyon 844 bin dolar, ithalat ise yüzde 40,7 artarak 155 milyon 771 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), genel ve özel olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanan 2020 Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgilere göre, ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde18,1 artarak 288 milyon 844 bin dolar, ithalat ise yüzde 40,7 artarak 155 milyon 771 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,74 (279 milyon 417 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,96 (5 milyon 675 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,28 (3 milyon 698 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,49 (150 milyon 296 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,22 (5 milyon 11 bin dolar), su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,26 (399 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Denizli'den, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 44 milyon 749 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 32 milyon 222 bin dolar ile ABD ve 27 milyon 755 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Denizli'ye, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu'ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 40 milyon 620 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla 20 milyon 385 bin dolar ile Kazakistan ve 19 milyon 376 bin dolar ile Şili izledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı