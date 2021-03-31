Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak
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Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak

800 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nda tarihi dokuya uygun yapacakları yenileme çalışması öncesi esnaf ile bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle tarihi çarşının kent ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

800 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nda tarihi dokuya uygun yapacakları yenileme çalışması öncesi esnaf ile bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle tarihi çarşının kent ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin kalbi niteliğinde olan 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşı'nda yapacakları düzenleme öncesi çarşı esnafı ile bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kaleiçi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Soner Yıldız, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan ve çok sayıda esnaf katıldı. Başkan Osman Zolan, ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nın dokusuna uygun yapacakları yenileme çalışması ile tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

"Ecdadımızdan kalan bir miras ve güzellik"

İki etaptan oluşan Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ne kısa süre sonra başlayacaklarını anlatan Başkan Zolan, "Projeyle Kaleiçi'mizin bazı yerlerinin üzerinin kapanması, soğukta, yağmurda veya güneşte insanlarımızın alışverişine engel olmaması, sıkıntı çekmemesi ve siz değerli esnaflarımızın vatandaşlarımıza daha güzel hizmet verebilmesi için gayret ediyoruz. Kaleiçi ecdadımızın buraya ilk geldiğinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde oluşturulmuş ve dizayn edilmiş, arastalar konmuş. Tarihi çarşımız ecdadımızdan kalan bir güzellik ve miras. Onu korumamız ve canlı tutmamız gerekiyor. Kaleiçi Çarşımız olumlu bir şekilde gelişsin istiyoruz. Hayallerimiz var, onları yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Bir an önce kazmayı vurup işimiz başlasın istiyoruz"

Denizli'ye kazandıracakları Denizli Kent Müzesi ile Kaleiçi Çarşısı'nın olumlu bir şekilde etkileneceğini ifade eden Başkan Zolan, "Misafirlerimizin şehir merkezine de girerek daha fazla alışveriş yapmalarını artırmak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kaleiçi'mizin ilk kısmı ile ilgili projesi yapıldı, ihalesini gerçekleştirdik. İş başlamadan önce sizlerin de fikrinizi almak, aynı zamanda dikkat etmemiz gereken noktaları karşılıklı istişare edelim istedik. Bir an önce kazmayı vurup işimiz başlasın istiyoruz. İlk kısımdan sonra ikinci kısma gireceğiz inşallah. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Şimdiden Denizli'mize, esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra yapılacak çalışmayla ilgili bir sunum yapıldı. Başkan Zolan, sunumun ardından Kaleiçi esnafının merak ettiği soruları da yanıtladı. - DENİZLİ

Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak
Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak
Denizli'de ekonomi ve turizme daha fazla katkı sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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