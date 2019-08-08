Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor

08.08.2019 06:27

IMO'nun yeni emisyon regülasyonlarının 1 Ocak 2020'de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı. Sabancı'nın Yasa'sı, Koç'un Ditaş'ı, Ciner ve Arkas gibi Türkiye'nin önde gelen armatör şirketleri de eski gemileri elden çıkarıyor.