Denizciliğin Yüz Akı Kocaeli"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin gerek üretim kapasitesi, gerek gelişmiş sanayisi ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye denizciliğinin yüz aklarından birisi olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek, denizciliğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Karaosmanoğlu, konuklarını kabulde yaptığı konuşmada, denizlerde hakimiyet kuramayan milletlerin, tarih içerisinde yok olup gittiğini belirterek, Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemin gemilerinin Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na bayrak dalgalandırdığı, Akdeniz'in neredeyse bir iç deniz haline geldiği dönem olduğunu söyledi.

Bugün de denizcilikte güçlü olan devletlerin, aynı zamanda dünya ticaretine ve politikasına yön veren devletler olduklarını dile getiren Karaosmanoğlu, "Bu anlamda Cumhuriyetle birlikte kabotaj hakkımızı yeniden almış olmamız, Türk deniz ticareti açısından çok önemli bir artı olmuştur. Bugün dünyanın dört bir yanında gemilerimiz şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorlar." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, deniz ticaretinin, ekonomik özgürlüğün de teminatı olarak görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kocaeli, ülkemizin en önemli limanlarına sahip kentlerinden birisidir. Göreve ilk geldiğimiz günlerde, çevre ile ilgili bazı sorunlar vardı. Sintine boşaltanlar, çevreye zarar verenler çıkıyordu. Çok şükür artık onları da aştık. Bugün inanıyorum ki Kocaeli gerek üretim kapasitesi gerek gelişmiş sanayisi ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemiz denizciliğinin yüz aklarından birisidir."