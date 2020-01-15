Deniz Türüç'de ödem tespit edildi
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda dün konuk olduğu Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda dün konuk olduğu Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün Kayserispor deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu Deniz Türüç, zorlu mücadelede sakatlandı. Bugün MR'ı çekilen oyuncun sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.
26 yaşındaki futbolcunun ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında oynayıp, oynamayacağının cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL