Haberler » Spor » Deniz Türüç'de ödem tespit edildi - Spor

Deniz Türüç'de ödem tespit edildi

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda dün konuk olduğu Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.

15.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:35
Deniz Türüç'de ödem tespit edildi

'nin 'nda dün konuk olduğu Kayserispor maçında sakatlanan 'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün Kayserispor deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu Deniz Türüç, zorlu mücadelede sakatlandı. Bugün MR'ı çekilen oyuncun sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.


26 yaşındaki futbolcunun ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında oynayıp, oynamayacağının cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler