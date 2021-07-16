Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
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Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu

Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden olan Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de tatil yoğunluğu erken başladı.

Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden olan Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de tatil yoğunluğu erken başladı. İlçedeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda şimdiden iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de 9 günlük bayram tatili yoğunluğu erken başladı. İlçe merkezinde araç yoğunluğun arttığı görülürken, zaman zaman trafikte aksamalar da yaşanıyor. Diğer yandan ilçede turizm kalbi olarak bilinen ve adını kumunun renginden alan "Altınkum" plajı yaklaşık 2 km uzunluğundaki sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 25 bin M2 büyüklüğündeki plajın havadan yapılan çekimlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Plajın yer yer tamamını kaplayan şemsiyelerin sıralanmış görüntüsü ise plaja ayrı bir renk katıyor.

İlçede 42 dereceyi bulan sıcakta sıcaktan bunalanlar denize girerek serinliyor. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasının ardından gerek yurt içi gerekse yurt dışından ilçeye gelen binlerce turist Didim'i hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler denizi, havası ve tarihi yerleri ile dünyanın gözde turizm merkezi Didim'in keyfini yaşıyor. - AYDIN

Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu
Deniz turizmin kalbi Didim'de bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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